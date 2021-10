Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Miasto Szkła Krosno podejmuje wicelidera, Rawlplug Sokół Łańcut zagra w Warszawie

Ostatniego meczu na własnym parkiecie zawodnicy z Krosna nie wspominają miło, bo przegrali z GKS-em Tychy. Po tej porażce mogli jednak spokojnie potrenować i zregenerować siły, bo w minionej kolejce pauzowali. Teraz przed nimi również trudne zadanie, bo Górnik to aktualny wicelider. Zespół z Wałbrzycha jak na razie przegrał w tym sezonie zaledwie raz. Warto dodać, że pierwsze skrzypce w zespole Górnika gra obecnie Marcin Dymała, w przeszłości reprezentant "Szklanego Teamu".

Początek meczu w sobotę o godzinie 17.

Tymczasem lider z Łańcuta uda się do Warszawy na mecz z Dzikami. Sokoły to jedyny niepokonany zespół. Stołeczny zespół jednak we własnej hali też jeszcze nie przegrał choć trzeba zauważyć, że na własnym terenie grał dopiero dwukrotnie. Póki co Dziki zajmują 6. miejsce w tabeli i na pewno mają ochotę na pokonanie lidera.