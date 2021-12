Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Miasto Szkła Krosno przegrało kolejny mecz wyjazdowy

Przed meczem z Politechniką Opolską Miasto Szkła wygrało tylko jeden mecz wyjazdowy. Początek środowego meczu pokazał, że tym razem na pewno też nie będzie łatwo. Na trochę ponad dwie minuty przed końcem I kwarty wydawało się, że gospodarze zaczynają ustawiać sobie mecz pod siebie, bo prowadzili już 9 punktami (19:10), ale wtedy przebudził się "Szklany Team", który zagrał bardzo skutecznie w samej końcówce i ostatecznie po pierwszej odsłonie na tablicy widniał remis po 21. W pierwszych minutach II kwarty wyglądało nawet, że krośnianie złapali trochę wiatru w żagle, bo to oni co chwilę obejmowali prowadzenie, a miejscowi gonili. Końcówka jednak tym razem należała do AZS-u, który przed przerwą zdołał wypracować sobie 7 punktów przewagi.

To oczywiście nie była wielka różnica i zespół z Krosna mógł jeszcze śmiało myśleć o wygranej, ale trzeba było zaatakować, a tego chyba trochę zabrakło. W III kwarcie miejscowi może nie grali jakoś super skutecznie, ale Miasto Szkła trafiło jeszcze mniej i przewaga miejscowych ani trochę się nie zmniejszyła. Ostatnia kwarta również nie przyniosła przełomu w grze "Szklanego Teamu" i trzeba było pogodzić się z kolejną wyjazdową porażką.