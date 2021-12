Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Miasto Szkła Krosno - WKK Wrocław 91:68. Sukces na przekór problemom [RELACJA, ZDJĘCIA]

Krośnianie bowiem wychodzili na mecz z dużo wyżej notowanym rywalem z czołówki tabeli w tak mocno przetrzebionym składzie, że o zwycięstwie myśleli tylko najwięksi optymiści. Dość powiedzieć, że zabrakło dotychczasowego, zdecydowanego lidera Santiago Vauleta, podstawowego zawodnika, Pawła Śpicy, nadal rehabilitowanego Romana Janika, zaś Szymon Szymański, nowy nabytek pozyskany z GTK Gliwice, trenował z drużyną zaledwie trzy dni.

Przedstawione powyżej fakty najlepiej obrazują sytuację gospodarzy przed potyczką z faworytem z Wrocławia. Ale już początek meczu zasygnalizował, że przedmeczowych rozważań nie muszą w praktyce odzwierciedlać wydarzenia na parkiecie. – Sygnał do zdecydowanego ataku dał Julian Jasiński. Pociągnął drużynę, wsparli go pozostali i zaczęło się wszystko zazębiać – kontynuował podsumowanie meczu trener Soja. Faktycznie Jasiński wziął na siebie ciężar gry, zaryzykował i odniósł indywidualny sukces. Na cztery próby za 3 w pierwszej kwarcie wszystkie były celne, co pozwalało odskoczyć od rywali na 9-10 punktową odległość i dość skutecznie kontrolować przebieg wydarzeń na parkiecie.