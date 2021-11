Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut chce wrócić do wygrywania

Wprawdzie domowy bilans wrocławian może nie powala na kolana (3 zwycięstwa i 2 porażki), ale jednak grają tam przecież zawodnicy, którzy mają na swoim koncie również występy w najwyższej klasie rozgrywkowej i cały czas się rozwijają, bo to bardzo młody zespół.

Z tego też powodu Sokół musi być bardzo skoncentrowany przed dzisiejszym pojedynkiem, bo drugi zespół Śląska to kolejna z drużyn bardzo nieobliczalnych, ale na pewno potrafiąca bardzo wiele.

Sokoły miały tydzień odpoczynku po ostatnim meczu, którego na pewno nie wspominają miło, bo przecież po raz pierwszy w sezonie przegrali, a na dodatek ta porażka była trochę niespodziewana, bo to przecież zespół z Łańcuta był faworytem pojedynku ze Zniczem.

Patrząć na tabelę, to Sokół jest oczywiście wyżej notowany (w tej chwili na 3. miejscu - Śląsk zajmuje 7. pozycję). Łańcucianie będą musieli na pewno uważać na Szymona Tomczaka, który jak na razie należy do najskuteczniejszych zawodników ligi z wynikiem 17,2 punktów na mecz - to 5. wynik wśród wszystkich zawodników Suzuki 1 Ligi.