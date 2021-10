Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał AZS UMCS Start II Lublin

Po pierwszych fragmentach meczu widać było, że lublinianie nie przyjechali do Łańcuta, by łatwo oddać punkty. W I kwarcie od razu objęli prowadzenie i starali się go pilnować, co wychodziło im całkiem nieźle. Łańcucianie ani razu nie zdołali wyrównać i przegrali w tej odsłonie 6 punktami. W II kwarcie na początku większych zmian nie było chociaż Sokół prezentował się coraz lepiej. W Starcie dobrze punktowała trójka: Ciechociński, Pszczoła oraz Wąsowicz i to oni właściwie ciągnęli wynik zespołu. Wreszcie na pięć minut przed przerwą gospodarzom wreszcie udało się wyrównać po celnej "trójce" nowego zawodnika Jacka Jareckiego. Goście zdołali jednak jeszcze się odgryźć i na przerwę schodzili z 5-punktową przewagą.

Druga połowa nie zaczęła się dobrze dla miejscowych - po dwóch skutecznych akcjach Nycza przewaga lublinian sięgnęła już nawet 10 punktów. Jednak wtedy z bardzo dobrej strony pokazał się Nowakowski, który w przeciągu trzech minut rzucił 7 punktów. Przyjezdni raz jeszcze zdołali uciec na 10 "oczek", ale potem do głosu doszły już sokoły. Przed ostatnią odsłoną meczu zespół trenera Dariusza Kaszowskiego miał już zaledwie 3 punkty straty. Na samym początku IV kwarty rzuty Szczypińskiego i Wrony po raz pierwszy wyprowadziły gospodarzy na prowadzenie, a potem było już tylko lepiej dla drużyny z Łańcuta, bo koszykarze Sokoła zdecydowanie przejęli inicjatywę. Tym razem to oni zaczęli budować przewagę, a Start nie był w stanie dotrzymać im kroku. \