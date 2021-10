Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał w spotkaniu derbowym Miasto Szkła Krosno

Było bardzo mało skutecznych rzutów, a przez ponad 6 minut meczu na tablicy widniał wynik... 3:3 - dla „Szklanego Teamu” trafił za trzy Santiago Vaulet, a dla Sokoła Marcin Nowakowski. Potem jednak zawodnikom trochę puściły wreszcie hamulce i zaczęli trafiać. Lepiej jednak wychodziło to gospodarzom, którzy wyszli na nieznaczne prowadzenie.

W II kwarcie właściwy rytm złapał Sokół, który coraz wyraźniej zaczął odskakiwać rywalom. Mniej więcej w połowie tej części gry podopieczni trenera Dariusza Kaszowskiego odskoczyli nawet na 12 punktów, a ostatecznie po pierwszej połowie meczu było 37:24. Wydawało się, że teraz powinno być już z górki dla miejscowych.

Początek III kwarty zresztą zdawał się to potwierdzać, bo przez pierwsze dwie minuty rzucał znowu tylko Sokół i było już nawet 42:24. Potem jednak gospodarze stanęli, a rozkręcać zaczęli się gracze z Krosna i zniwelowali nawet przewagę do zaledwie 3 punktów, a na trochę ponad dwie minuty przed końcem Dariusz Oczkowicz po skutecznych rzutach wolnych wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. W końcówce zmobilizowali się jednak miejscowi i przed ostatnią kwartą to oni minimalnie prowadzili (51:47).