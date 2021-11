Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał w wyjazdowym meczu SKS Starogard Gdański

Przed ostatnim meczem jeden z liderów Sokoła Jacek Jarecki nie był pewny czy uda mu się wystąpić - wtedy zagrał. Niestety dla sokołów w Starogardzie Gdańskim już go zabrakło.

Od samego początku mecz był niesamowicie wyrównany. W pewnym momencie jednak wydawało się, że lider z Łańcuta złapał już swój właściwy rytm, bo koszykarze trenera Dariusza Kaszowskiego zdołali odskoczyć nawet na 9 "oczek" (24:15). Jednak gospodarze zdołali odrobić straty, a nawet wyjść na prowadzenie. Wtedy jednak jeszcze raz ruszyły sokoły - najpierw za dwa trafił Czerwonka, a potem dwa rzuty wolne wykorzystał Lis. II kwarta była chyba jeszcze bardziej wyrównana - raz jedna, raz druga drużyna wychodziła na prowadzenie, a po połowie meczu Sokół był lepszy zaledwie o 2 punkty.

III kwartę lepiej zaczęli goście, ale po dwóch minutach stanęli i mocno uderzyli miejscowi. Ich przewaga w pewnym momencie sięgnęła już 13 punktów (83:70). Lider zdołał to zniwelować do 8 punktów i mimo wszystko to zespół znad morza był w lepszej sytuacji przed finałową odsłoną. Sokół jednak się nie poddał i po niespełna trzech minutach IV kwarty znowu był na prowadzeniu i tym razem nie dał się zatrzymać.