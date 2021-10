Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut pokonał zespół Weegree AZS Politechnika Opolska

Od samego początku widać było, że zespół z Opola będzie trudnym rywalem. Dodatkowo miejscowi nie najlepiej weszli w mecz - w I kwarcie ich skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. - Rzeczywiście zaczęliśmy spotkanie trochę ospale i to rywale dyktowali warunki - mówił po meczu Jacek Jarecki, gracz Sokoła. Mimo wszystko gospodarze pod koniec pierwszej odsłony się zmobilizowali i objęli prowadzenie po celnej „trójce” Bartosza Czerwonki. II kwarta była bardzo wyrównana - długo trwała walka punkt za punkt i wynik był na styku, ale tym razem końcówka należała do przyjezdnych i na przerwę to oni zeszli z 9-punktową przewagą.

W kolejnej kwarcie sokoły próbowały zniwelować straty, ale drużyna opolska dosyć skutecznie się broniła i ani razu nie pozwoliła miejscowym wyjść na prowadzenie choć ich przewaga przed decydującą odsłoną stopniała do 5 punktów. Jednak IV kwarta znowu nie zaczęła się dobrze dla gospodarzy, bo swoje prowadzenie umacniała drużyna z Opola. Jednak na osiem minut przed końcem bardzo impuls do ataku dał Filip Struski, który rzucił 7 punktów z rzędu i sokoły wyrównały. W końcówce gospodarze zagrali bardzo dojrzale i po raz szósty w sezonie wygrali.