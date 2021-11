Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut przegrał na wyjeździe z TBS Śląskiem II Wrocław

Sokół wprawdzie jako pierwszy wyszedł na prowadzenie w środowym meczu we Wrocławiu, ale gospodarze bardzo szybko ich dogonili potem cały czas dawali radę trzymać niewielki dystans. Im bliżej było jednak końca I kwarty, tym bardziej widać było, że gospodarze łapią coraz lepszy rytm. Ostatecznie inauguracyjna odsłona zakończyła się 5-punktowym prowadzeniem Śląska. W pierwszych momentach II kwarty sokoły znowu zbliżyły się do miejscowych (nawet na 1 "oczko"), ale zaraz potem podopieczni trenera Dusana Stojkova znowu odskoczyli na kilka punktów. W pewnym momencie była to już nawet 11-punktowa przewaga (34:23). W końcówce łańcucianie wzięli się mocno do roboty i na przerwę schodzili z tą świadomością, że do odrobienia zostały tylko 3 punkty.

Po przerwie jednak mocno uderzył Śląsk - przez pierwsze cztery minuty III kwarty trafiali tylko wrocławianie i ich przewaga znowu urosła (tym razem nawet do 15 punktów - 52:37). Potem Sokół troszkę się przebudził, ale nie był w stanie tym razem doskoczyć blisko gospodarzy i przed ostatnią odsłoną Śląsk miał ponownie 15 punktów przewagi. W ostatniej kwarcie gospodarze kontrolowali już spotkanie i nie pozwolili zespołowi trenera Dariusza Kaszowskiego na zbliżenie się do nich.