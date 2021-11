Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut przegrał u siebie z zespołem Znicz Basket Pruszków

Początek meczu był całkiem niezły w wykonaniu Znicza, który wysunął się na kilkupunktowe prowadzenie. Sokół próbował gonić, robił to całkiem skutecznie, ale gdy miał już rywala na wyciągnięcie ręki, ten znowu odskakiwał. Końcówka I kwarty należała już jednak do gospodarzy, którzy zakończyli ją z 9-punktową przewagą. W II kwarcie wydawało się, że mecz zaczyna się układać pod dyktando łańcucian, bo w pewnym momencie udało im się już odskoczyć nawet na 12 punktów. To jednak nie podłamało przyjezdnych, którzy walczyli ambitnie i w nagrodę na przerwę schodzili z zaledwie 4-punktową stratą.

III kwarta była dosyć wyrównana, ale ponownie z lekkim wskazaniem na gospodarzy, którzy cały czas utrzymywali się na prowadzeniu. Scenariusz wyglądał podobnie jak poprzednich odsłonach - Sokół potrafił zbudować sobie większą przewagę, ale przed końcową syreną ponownie ją stracił. Mimo wszystko 7 punktów przewagi pozwalało miejscowym kibicom z optymizmem patrzeć w ostatnią kwartę. Jednak w niej łańcucianie nie byli już stroną dominującą - Znicz szybko odrobił straty i tym razem to zespół z Pruszkowa zaczął budować przewagę, której nie oddał już do końca meczu.