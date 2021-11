Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut wygrał po raz ósmy z rzędu

Sokół był uznawany za faworyta meczu z Księżakiem. Dodatkowo goście mieli do dyspozycji dosyć wąski skład, bo do rywalizacji z drużyną łańcucką przystąpiło zaledwie sześciu zawodników.

Mimo wszystko początek był naprawdę dobry w wykonaniu Księżaka. Przyjezdni wykazywali się znakomitą skutecznością (również w rzutach za trzy punkty i dzięki temu nie tracili dystansu do sokołów, a w końcówce I kwarty objęli prowadzenie i pierwsza odsłona zakończyła się ich wygraną. Gdy Sokół wyrównał na początku II kwarty po "trójce" Lisa, to wydawało się, że tym razem miejscowi przejmą kontrolę nad meczem. Jednak Księżak raz jeszcze pokazał, że nie przyjechał do Łańcuta się położyć. Przez całą kwartę to właśnie łańcucianie gonili, ale goście skutecznie się bronili i cały czas byli bardzo skuteczni pod tablicą Sokoła.

Duga połowa jednak zdecydowanie lepiej zaczęła się dla gospodarzy - najpierw trafił Bręk, a potem dwukrotnie Przemysław Wrona i Sokół objął prowadzenie. Tymczasem Księżak całkowicie stanął... Gości nagle opuściła znakomita skuteczność - w III kwarcie zdobyli zaledwie 7 punktów i, co ciekawe, wszystkie z rzutów wolnych, nie udało się rzucić nic z gry! Sokół więc odrobił straty z małą nawiązką i przed decydującą odsłoną miał 5 punktów przewagi. W ostatniej kwarcie Księżak próbował jeszcze się zerwać do walki i walczył naprawdę ambitnie - na 6 i pół minuty przed końcem za trzy punkty trafił Michał Jankowski i było tylko 66:63, ale potem Sokół przycisnął, kontrolował cały czas sytuację i nie pozwolił sobie już wydrzeć przewagi.