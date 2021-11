Suzuki 1 Liga Mężczyzn. Rawlplug Sokół Łańcut wygrał wyjazdowe spotkanie z WKK Wrocław

Sokół zagrał kolejne spotkanie we Wrocławiu w przeciągu kilku ostatnich dni - w środę uległ drugiemu zespołowi Śląska. Drugie spotkanie w stolicy Dolnego Śląska zespół z Łańcuta bardzo chciał wygrać. Początek wskazywał, że są mocno zmobilizowani, bo wyszli na prowadzenie i wydawało się, że powoli zaczną budować przewagę. Jednak miejscowi po punktach Chraboty i Wątroby dogonili łańcucian. Końcówka I kwarty była bardzo wyrównana, ale jednak w końcówce sokołom zabrakło skuteczności (nie trafiali Jarecki, Czerwonka i Struski), a gospodarze potrafili zbudować 7 punktów przewagi. W kolejnej odsłonie wydawało się, że WKK zaczyna już łapać właściwy rytm, bo Sokół nie mógł zniwelować ich przewagi (momentami WKK odskakiwało już nawet na 13 punktów). Ostatecznie po pierwszej połowie zespół z Wrocławia prowadził 10 punktami.

Początek III kwarty nie zwiastował nic dobrego dla zespołu z Podkarpacia, bo znowu sokołom najbardziej brakowało skuteczności. Dopiero po prawie trzech minutach trafił wreszcie Przemysław Wrona. To jednak nie był przełom - WKK kontrolowało wydarzenia na parkiecie i nie pozwalało Sokołowi na zbyt wiele. Przed ostatnią kwartą różnica między drużynami wynosiła 12 punktów (oczywiście na korzyść wrocławian). Początek IV kwarty jednak był zaskakująco dobry w wykonaniu łańcucian - potrafieniach Struskiego, Czerwonki i Szczypińskiego przewaga stopniała do 6 punktów. Wrocławianie potrafili się jednak otrząsnąć i ruszyli do przodu. Sokół jednak poczuł szansę - skuteczne rzutu Szczypińskiego i Czerwonki sprawiły, że zrobiło się już tylko 83:82 dla WKK. Później przez chwilę trwała wymiana ciosów, a minutę przed końcem Bartosz Czerwonka trafił za trzy punkty i sokoły wyszły na prowadzenie, którego nie oddały już do końca meczu.