Suzuki 1 liga: Miasto Szkła Krosno przegrało u siebie z ekipą Górnika Trans.eu Wałbrzyc

Istotnie oddać krośnianom należy, że choć przegrali trzy ostatnie spotkania, to w każdym z nich rywal należał do ścisłej czołówki: Sokół Łańcut, GKS Tychy i właśnie Górnik. Przegrane minimalne: pięcioma, czteroma oraz jednym punktem podkreślają dramaturgię, a także walkę do samego końca w każdej z tych potyczek.

Konfrontacja z Górnikiem różniła się wszakże od dwóch poprzednich. Miasto Szkła od początku narzuciło bowiem tempo, objęło prowadzenie i kontrolowało

przebieg wydarzeń na parkiecie. Przewaga gospodarzy oscylowała wokół kilkunastu punktów, najwięcej wynosiła czternaście (45:31) i taki stan rzeczy trwał dosłownie przez całe trzy kwarty.

Sytuacja zaczęła zmieniać się w ostatniej odsłonie, kiedy to Górnik wyrównał, a następnie wygrywał 78:73 na nieco ponad półtorej minuty przed końcem. Miejscowi potrafili w skrajnie trudnych okolicznościach odrobić straty i przy stanie 77:78 przeprowadzali ostatnią akcję meczu. Santiago Vaulet niestety chybił. – Wybraliśmy wariant indywidualnego ataku Santiago, to znakomity i doświadczony zawodnik, lecz nie zawsze wszystko układa się po myśli. Tym razem trafił w obręcz, ale za kolejnym razem na pewno rzuci punkty – podsumował Radosław Soja.