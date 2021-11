Suzuki 1 liga. Pewna wygrana Miasta Szkła Krosno z PGE Turowem Zgorzelec [ZDJĘCIA]

PGE Turów Zgorzelec zdecydowanie odstaje poziomem od reszty pierwszoligowej stawki. Na ów poziom wpływa zdecydowanie liczebność klubowej kadry, wszak przyjazd na mecz w siedmioosobowym składzie, z czego na parkiecie występuje praktycznie sześciu graczy, nie tylko nie może stwarzać szansy na walkę o korzystny rezultat, ale wręcz skazuje na porażkę w potyczce bez żadnej historii.

Potwierdził to pojedynek w Krośnie, w którym co prawda pierwsze minuty należały do gości, lecz im dłużej trwało spotkanie, tym bardziej przyjezdni opadali z sił, oddając inicjatywę gospodarzom. Nie odbieramy rzecz jasna zasług miejscowym w tym zwycięstwie, jednakże umówmy się: rywal w sześcioosobowym składzie na parkiecie, zwłaszcza jeśli to kadra bardzo młoda, nie podoła wyzwaniu, choćby nie wiadomo jak się starał.

Dominacja Miasta Szkła rosła z minuty na minutę. Z jak najlepszej strony pokazali się: Dariusz Oczkowicz, Paweł Śpica, czy Szymon Sobiech, i kibice mają nadzieję, że kolejne mecze pozytywnie zweryfikują ich formę. Nie grał lider drużyny krośnieńskiej, Santiago Vaulet, który leczył drobny uraz.