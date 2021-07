Światełko w tunelu dla KS-u Wiązownica. Klub z Podkarpacia nadal w 3 lidze?

Wiązownica zajęła w 3 lidze dopiero 17. miejsce, do utrzymania się zabrakło jej jednego punktu. Kłopoty Wisły mogą dla KS-u oznaczać szansę na zachowanie ligowego bytu.

Klub kilka dni wcześniej negocjował fundusze od miasta, ale ostatecznie sprawa zakończyła się niekorzystnie dla Wisły.

Jeśli Wisła nie przystąpi do rozgrywek 3 ligi, to pierwszym kandydatem do utrzymania się jest Lewart Lubartów. Zespół z Lubelszczyzny wyprzedził Wiązownicę lepszym bilansem bezpośrednich spotkań.

Okazuje się jednak, że Lewart nie otrzymał licencji na występy w 3 lidze, a jak informuje portal podkarpacielive.pl władze klubu z Lubartowa nie są zainteresowane grą na tym szczeblu.

- Nie mamy środków finansowych, żeby się bawić w trzecią ligę. Skupiamy się na rozgrywkach czwartoligowych. Chyba, żebyśmy dostali licencję i wtedy będziemy mieć kilka dni na zastanowienie i poszukamy możliwości. Jednak nie nastawiamy się na to – mówi cytowany przez portal prezes Lewarta Maciej Jaworski.