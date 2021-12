Święta Bożego Narodzenia w Betlejem - to niezwykłe wydarzenie, które zostaje na zawsze w naszym sercu i duszy

Betlejem, jak przed tysiącami lat, leży w tym samym miejscu – nieopodal Jerozolimy – i nazywa się tak samo. Nazwa Betlejem znaczy tyle co dom chleba. Czy to przypadek ? Kto przewidział, że tu narodzi się „chleb żywy z nieba”. Ale i tego powszedniego tu nie brakuje, na wielu uliczkach jest sporo małych piekarni i sklepików z pieczywem. Jezus, dla którego brakło miejsca w gospodzie, musiał urodzić się w grocie pasterskiej. Po wielu latach, nad tą grotą cesarzowa, św. Helena, zbudowała świątynię. Jest to jeden z najstarszych, funkcjonujących nieprzerwanie, kościołów świata. Legenda głosi, że nie uległ zburzeniu przez perskich najeźdźców, bo uchronił go wizerunek trzech króli w orientalnych szatach.

Jednak na wiele sposobów starano się profanować świątynię, choćby wjeżdżając konno do jej wnętrza. Dlatego główne wejście sukcesywnie zamurowywano, pomniejszając je aż do poziomu wzrostu dziecka. I teraz każdy wchodzący i wychodzący musi pokłonić się temu miejscu. Bazyliką opiekują się trzy wspólnoty chrześcijańskie: greko-prawosławna, ormiańska i katolicka (ojcowie franciszkanie). W rękach katolików jest Święta Grota. Nie mogąc porozumieć się z prawosławnymi, franciszkanie w 1882 roku wybudowali, tuż przy bazylice, kościół pw. św. Katarzyny. Jest on połączony z bazyliką podziemnym przejściem przez jedną z grot, których jest tu więcej.