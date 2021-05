Święto Paniagi w Rzeszowie z wirtualnym jarmarkiem. Ponad 30 wystawców z lokalnymi produktami spożywczymi i rękodziełem

Luna została ambasadorką akcji Equal Spotify. Jej zdjęcie pojawiło się na Times Square. Singiel „Blind” to wersja utworu „Zgaś” [WYWIAD]

Luna ma olbrzymie powody do radości - artystka dołączyła do światowego programu EQUAL Spotify. Z tej okazji w serwisach cyfrowych pojawił się nowy singiel Luny - „Blind”. To anglojęzyczna wersja utworu „Zgaś”.