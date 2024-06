Święto Patrona Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Odznaczenia dla funkcjonariuszy [ZDJĘCIA]

Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński oraz płk SG Lech Czernecki odebrali odznaki przyznane przez kapitułę Odznaki Pamiątkowej im. mjr. Władysława Raginisa (patrona PSG w Korczowej).

Głos zabrał gen. bryg. SG Tomasz Zybiński. Komendant oddziału pogratulował wyróżnionym. Podkreślił, że pamięć o poprzednikach to obowiązek współczesnych strażników granicznych. To między innymi dzięki przedwojennym mundurowym, których reprezentuje też patron oddziału, dzisiaj możemy realizować zadania na tak wysokim poziomie. Obecnie Straż Graniczna to nowoczesna formacja, doceniana w kraju i za granicą. Podstawą są dobrze przygotowani funkcjonariusze, którzy potrafią współdziałać w różnych, często niełatwych okolicznościach nie tylko na arenie krajowej, ale też międzynarodowej. Komendant podkreślił, że jako funkcjonariusze ochraniający granice Polski oraz UE i pamiętający jednocześnie o humanitarnym podejściu do potrzebujących, możemy z podniesioną głową dumnie nosić polskie mundury.