Sylwek Cebula miał dziewczynę i dziecko. Kibicował Polsce. Tragedia piłkarza z Tarnobrzega

- Nie wiemy dokładnie, co się stało. Czy to serce? A może coś innego? Nie możemy się otrząsnąć po tym, co się stało. Chciałem coś chłopakom z zespołu napisać, bo mamy taką wspólną grupę na facebooku, ale nie wiedziałem co - mówi Mariusz Łukawski, trener Koniczynki Ocice.

Piłkarską przygodę Sylwek zaczynał w Iskrze Sobów. Już wtedy spotkał się z obecnym trenerem Koniczynki Mariuszem Łukawskim. Potem grał m.in. we Wspólnocie Serbinów, a następnie w Koniczynce. Międzyczasie jeden sezon występował też w Mokrzyszowie. W Ocicach grał na boku pomocy. Z Koniczynką awansował z klasy B do A, dwa tygodnie temu strzelił gola w meczu z Krzątką. W sobotę wyszedł też w podstawowym składzie na mecz z Sanną Zaklików. Jego zespół, który walczy o utrzymanie, uległ 2:5. Po meczu wraz z kolegami z zespołu i trenerem udał się na mały poczęstunek.

- Dużo mówiliśmy o tym co się stało w meczu Danii z Finlandią. Sylwek bardzo przejął się sprawą Eriksena (piłkarz reprezentacji Danii podczas meczu miał zawał serca - przyp. red. więcej o tym na stronie 4). Śledził wszystko, co pojawiało się o tej sprawie w internecie, co chwilę przekazywał nam jakieś nowe wieści, praktycznie nie rozstawał się z telefonem - mówi trener Łukawski. - Nasz mecz wtedy zszedł na drugi plan, bo rozmawialiśmy o przypadkach, kiedy piłkarze mieli problemy zdrowotne i byli zabierani karetką z boiska. Nawet nie myśleliśmy, że komuś z nas może się coś podobnego stać. Potem kierownik porozwoził nas do domów i do tego momentu było wszystko dobrze. Godzinę później odebrałem telefon, że z Sylwkiem jest kiepsko. Chłopaki pojechali do niego pod blok. Modlili się o niego.