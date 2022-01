Sytuacja międzynarodowa komplikuje się. Czy imigranci ruszą przez Podkarpacie?

Lipiec 2021 r. W okolicach Bereżek w Bieszczadach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali siedmiu Somalijczyków, młodych mężczyzn w wieku 16 do 23 lat, którzy chwile wcześniej nielegalnie przekroczyli zieloną, polsko-ukraińską granicę. A przy nich dwóch młodych Ukraińców, 23- i 29-letniego. Pierwszy był ukryty z Somalijczykami. Wpadli przez drugiego, który swoim nerwowym zachowaniem zwrócił zachowanie strażników. Szybko okazało się, że Ukraińcy to kurierzy. Mieli odebrać Somalijczyków spod granicy z Ukrainą i przewieźć w głąb Polski, a docelowo do Europy Zachodniej.

Droga Somalijczyków tradycyjna. Z północno-wschodniej Afryki dotarli do Turcji, stąd na Ukrainę. Jak dotąd wszystko legalnie, choć od początku kontrolowane przez grupy przestępcze. Najtrudniejsze etapy to pokonanie granicy unijnej i transport na zachód.

Zatrzymani Ukraińcy usłyszeli zarzuty organizacji nielegalnej imigracji, Somalijczycy w ramach umowy o readmisji zostali przekazani na Ukrainę a trzy tygodnie później do redakcji Nowin trafił e-mail rzekomo od Somalijczyka Khalifa A. z Wielkiej Brytanii.