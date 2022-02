Szansa na reaktywację linii kolejowej z Przemyśla przez Ukrainę do Ustrzyk Dolnych. Czy wreszcie się uda?

Linia 102 prowadzi z Przemyśla, na południe, do Malhowic na granicy polsko-ukraińskiej. Długość tego odcinka wynosi 12 km. Potem przez terytorium Ukrainy, do miasteczka Chyrów. Dalej, już jako linia 108, dociera do Polski, a następnie przez Krościenko do Ustrzyk Dolnych.

To najbardziej nietypowa linia kolejowa w Polsce. Przed laty linia była wykorzystywana przez turystów jadących pociągiem z głębi kraju, przez Przemyśl w Bieszczady. Od granicy przebiegała przez teren ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich). W czasie przejazdu przez ten kraj nie wolno było wysiadać z pociągu, ani do niego wsiąść. Skład był pilnowany przez uzbrojonych radzieckich żołnierzy. Zabronione było choćby otwarcie okna.