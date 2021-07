Szczepienia w Rzeszowie? Co skłoniłoby mieszkańców do zaszczepienia się przeciwko COVID-19? [SONDA, WIDEO] Urszula Sobol

Sprawdziliśmy, co skłoniłoby mieszkańców Rzeszowa do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Jak się okazuje najczęściej wymieniane powody to troska o zdrowie i rodzinę, powrót do pracy i do normalności, a także podróże po całym świecie. Są też tacy, którzy nie zaszczepili się jeszcze, bo mają mnóstwo pytań i wątpliwości.