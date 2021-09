Szebnie. Wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych i jednego auta dostawczego na DK 28. Dwie osoby zostały ranne mtr

We wtorek ok. godziny 6:25 doszło do wypadku w miejscowości Szebnie w pow. jasielskim. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe i jedno auto dostawcze. Dwie osoby zostały ranne.