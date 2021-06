Szefowie agencji pracy tymczasowej z Rzeszowa, obywatele Ukrainy, pracowali nielegalnie. Również innym załatwiali pracę "na czarno"

Dodatkowo firma zatrudniała również 6 cudzoziemców, z czego 4 Ukraińców wykonywało nielegalnie pracę w hurtowni spożywczej jako magazynierzy.

- W stosunku do dwóch cudzoziemców Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne. Trzech otrzymało decyzje o opuszczeniu terytorium Polski. Dodatkowo, w stosunku do pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie za nielegalne zatrudnianie pracowników - dodaje BiOSG.

Od początku 2021 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili ponad 50 kontroli legalności zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Nieprawidłowości wykryto w czterdziestu przypadkach.