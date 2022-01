Sześciu nielegalnych imigrantów z Afganistanu. Byli ukryci w ciężarówce wpadli w Lipowicy w pow. krośnieńskim [ZDJĘCIA]

Do kontroli wytypowali serbską ciężarówkę wiozącą transport osłonek kolagenowych z Serbii do Rosji.

- W pewnym momencie usłyszeli dźwięki dochodzące z wnętrza naczepy. Po otwarciu okazało się, że znajdowało się tam sześciu młodych mężczyzn bez dokumentów. Ustalono, że byli to pełnoletni obywatele Afganistanu

Cudzoziemcy przyznali, że do naczepy dostali się w Rumunii bez wiedzy kierowcy. Wszystko zorganizowali tamtejsi przemytnicy, którzy wzięli po 3 tys. euro od każdego z mężczyzn. Afgańczycy składali wcześniej wnioski o pomoc międzynarodową w Rumunii, jednak postanowili wybrać się dalej. Celem ich podróży były Niemcy.

- Cudzoziemcy byli w dobrej kondycji fizycznej. Mieli dodatkowe ubrania oraz koce. Po przybyciu do placówki funkcjonariusze SG zapewnili im żywność oraz napoje

Wszczęto czynności zmierzające do przekazania cudzoziemców z powrotem do Rumunii w ramach tzw. procedury dublińskiej

Było to pierwsze tego typu zdarzenie ujawnione na Podkarpaciu w 2022 r. W 2021 r. Straż Graniczna zatrzymała 80 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli podkarpacki odcinek granicy ze Słowacją. Byli to głównie obywatele Afganistanu oraz Syrii, którzy przemieszczając się tzw. szlakiem bałkańskim, dotarli do Polski, ukrywając się w naczepach ciężarówek. Polskę traktowali jako kraj tranzytowy.