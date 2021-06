Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie walczy o plac zabaw dla swoich uczniów

W Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie przy ul. Dominikańskiej dzieciom brakuje miejsca do zabawy. Od czasu do czasu zajęcia na świeżym powietrzu odbywają się w pobliskim parku. Jednak szkoła chciałaby mieć „swój” plac zabaw, na swoim terenie, gdzie mogłyby się bawić dzieci z najmłodszych klas. Szansa na wybudowanie takiego placu jest udział w konkursie organizowanym przez firmę kosmetyczną Nivea. Można w nim zgarnąć ok. 250 tys. na jego budowę.

- Do konkursu zgłosiliśmy się sami. Jednym z zadań było nagranie filmiku z określonym tekstem i muzyką, którą dostarczyła firma Nivea – mówi Albert Murjas, dyr. SP nr 10 w Rzeszowie. – Akurat tak się dobrze złożyło, że były to pierwsze dni po powrocie nauczania zdalnego, stąd dzieci chętnie wzięły udział w nagraniu.