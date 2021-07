Szpital Pro-Familia w Rzeszowie nie przyjął matki z dzieckiem, bo jest niezaszczepiona? Placówka zaprzecza i podaje swoją wersję wydarzeń

Do naszej redakcji zadzwoniła pani Marta (imię zmienione na prośbę Czytelniczki), mieszkanka Rzeszowa, która opowiedziała o swoim doświadczeniu z jednym z rzeszowskich szpitali. Opisała, że jej 16-miesięczne dziecko przez trzy dni mocno gorączkowało, na kolejne trzy dni wysoka temperatura ustąpiła. W sobotę 17 lipca jej dziecko znów dostało prawie 40-stopniowej gorączki, więc zadzwoniła najpierw do szpitala nr 2 przy ul. Lwowskiej. Tam dowiedziała się, że nie było lekarza na świątecznej opiece i skierowano ją do szpitala Pro Familia przy Witolda.