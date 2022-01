Szpital w Rawlplug Sokole. Będzie nowy gracz. Na razie jest nowy prezes

- W tabeli wygląda to bardzo fajnie, mamy dwa punkty przewagi nad drugą i trzecią drużyna, ale prawda jest i taka, że od kilku kolejek orzemy właściwie siedmioma zawodnikami i siłą rzeczy chłopaki czują to w kościach – wyjaśnia szkoleniowiec łańcuckiej ekipy.

Na liście rekonwalescentów znajduje się trzech ważnych koszykarzy Rawlplug Sokoła; Rafał Kulikowski, Jacek Jarecki oraz Bartosz Czerwonka. Najszybciej do akcji powinien ten pierwszy. Gorzej się sprawy mają z pozostałą dwójką. - Jacek jest po operacji kolana i czeka go bardzo długa rehabilitacja. W tym sezonie nie będzie mógł nam już pomóc na boisku – informuje nasz rozmówca. - Bartek ma naderwanie pachwiny. To także dość poważny uraz, co oznacza jeszcze cztery tygodnie dochodzenia do możliwości powrotu do gry.

Okienko transferowe w pierwszej lidze jest otwarte jeszcze przez tydzień. Trener sokołów bada rynek, nie tylko pierwszoligowy i planuje wzmocnić kadrę meczową. - Mam na oku paru chłopaków, ale ten, na którym najbardziej zależy, gra w ekstraklasie i na razie nie otrzymał zgody na zmianę barw. - mówi nam trener łańcuckiego. - Powód jest taki, że jest w obecnym klubie potrzebny do zajęć treningowych. Mam jednak nadzieję, że sprawy pójdą w dobrym kierunku i koszykarz do nas trafi.