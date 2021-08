Szpital w Sanoku ma nowy mammograf. Pozwoli szybciej wykryć nowotwory u kobiet

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2021-2022 zakupiło dla sanockiego szpitala nowoczesną aparaturę diagnostyczną, która pozwala wykryć choroby nowotworowe we wczesnej fazie.

- Zakupiony sprzęt będzie służyć wyłącznie osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku z publicznym płatnikiem, w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Celem programu jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych – informuje Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku.