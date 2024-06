Sztuczna inteligencja wspiera rzeszowskich lekarzy w walce o życie i zdrowie

- W programie 40 Plus prowadziliśmy setki badań dziennie. Zdarzały się dni, że było ich 700. Gdyby lekarze zaczęli interpretować i przeglądać wszystkie te wyniki, zajęłoby im to dużo czasu. Sztuczna inteligencja zrobiła to błyskawicznie. Okazało się, że wykryła w siedmiu przypadkach raka jelita grubego i w kilkunastu inne przewlekłe choroby. Poprosiliśmy wskazanych przez AI pacjentów i już bardziej szczegółowe badania potwierdziły wcześniejsze wyniki. Lekarz do tych pacjentów mógłby dotrzeć znacznie później, a czas w leczeniu nowotworów ma bardzo duże znaczenie - wyjaśnia Stanisław Mazur.