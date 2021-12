Szukasz miejsca parkingowego? Potrzebujesz już tylko aplikacji w smarfonie! W Rzeszowie zostanie uruchomiony inteligentny system parkingowy!

System inteligentnego monitoringu strefy płatnego parkowania w Rzeszowie zacznie funkcjonować od poniedziałku, 20 grudnia. Od tego dnia informacje o liczbie wolnych miejsc będą udostępniane za pośrednictwem tablic informacyjnych VMS oraz aplikacji mobilnej E-PARKING.

- W tym projekcie ważną rolę odgrywa aplikacja mobilna. Mieszkańcy, którzy pobiorą ją na swoje urządzenia, zyskają dostęp do nawigacji i informacji o lokalizacji wolnych miejsc parkingowych w danej chwili. Dzięki bieżącej aktualizacji dane są zawsze w czasie rzeczywistym, co gwarantuje szybkość i bezpieczeństwo całego procesu. To rozwiązanie usprawni ruch, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy dostępność wolnych miejsc parkingowych zmienia się bardzo szybko. Ponadto aplikacja umożliwia opłacenie parkingu i przypomina o kończącym się czasie parkowania – wyjaśniał podczas piątkowej konferencji prasowej Jerzy Tabin, dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.