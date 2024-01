Tabela emerytur po waloryzacji 2024. Ile wyniesie emerytura netto od marca? Oto stawki OPRAC.: Marcin Trzyna

Waloryzacja emerytur 2024. Takie emerytury dostaną seniorzy od marca. Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2024 roku. Wyniósł on 11,9%. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są teraz stawki brutto i netto emerytur.