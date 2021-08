Tajemnice zapomnianego cmentarza w Przemyślu. Może tutaj spoczywać nawet 3,5 tys. żołnierzy z I wojny światowej

- Wyraźnie widać i powtarza się to w kolejnych grobach. W trumnach układane były po dwa ciała. Naprzemiennie, głowy po przeciwległych krańcach trumny

Sporej wielkości działka przy ul. Kasztanowej na południu Przemyśla. Dawniej, przed przyłączeniem do miasta, była to wioska Pikulice. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat była tutaj tylko nieużytkowana łąka. Często wykorzystywana do spacerów z psami, czasami jako parking podczas większych uroczystości na znajdującym się po sąsiedzku Ukraińskim Cmentarzu Wojennym.

Na miejscu pracuje kilkanaście osób. Sporo widzów. Co chwilę ktoś podjeżdża. Niektórzy tylko podczas przejazdu zerkają na prace, inni wysiadają i robią zdjęcia. Rozmawiają, dopytują.