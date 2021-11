Tajemnicza śmierć w Hermanowej koło Rzeszowa. Przy ciele znaleziono klucz do pokoju w jednym z rzeszowskich hoteli [AKTUALIZACJA] OPRAC.: Marcin Piecyk

Przy ciele mężczyzny znaleziono tajemniczy klucz, najprawdopodobniej do hotelowego pokoju KMP Rzeszów/PPG

Rzeszowscy policjanci przy zwłokach 37-letniego mężczyzny znalezionych w Hermanowej (pow. rzeszowski) zauważyli tajemniczy klucz, najprawdopodobniej do hotelowego pokoju. Zmarły był mieszkańcem Lublina. Na policję zgłosił się właściciel jednego z rzeszowskich hoteli z informacją, że to klucz do pokoju w jego budynku.