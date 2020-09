Tajemnicze katolickie bilbordy w Rzeszowie. "Jezus Chrystus Królem Polski". Kto próbuje ewangelizować rzeszowian?

- Takie znaki są naszym obowiązkiem. Nie może być tak, że świat jest zawłaszczony przez ludzi, którzy Boga nad sobą nie uznają i go nie zauważają. Bilbordy są naszym zadaniem, raz, że są znakami i treściami, dwa, ujawniają nasze istnienie, a ich treść jest nie byle jaka. Krótkie zdanie może mieć bardzo wielką treść, która spowoduje początek modlitwy, zastanowienia się, zatrzymania. Spotkanie się z bilbordem katolickim nie jest obojętne, pozostawia ślad

- Bilbordy są ważne dlatego, że ta ziemia jest nasza. My nie jesteśmy tolerowaną mniejszością, jakąś niewygodną opozycją. Jesteśmy u siebie i na swoim, mamy prawo i obowiązek zaznaczać swoją obecność, aby sobie i innym przypominać o całkowitości, konieczności Pana Boga w naszym życiu. Pan Bóg jest naszym przeznaczeniem

Co ciekawe, prowadząca programu mówiąc o katolickich ekspozycjach stwierdziłą, że „jest to pomysł od Ducha Świętego”.

- Powinniśmy czynić wszystko, aby ratować naszą wiarę i naszą ojczyznę – mówiła Krystyna Kiwacz, prezenterka Telewizji Chrystusa Króla.

Czy bilbordy wrócą jeszcze do Rzeszowa? Póki co, nie wiadomo, to jednak możliwe, bo telewizja i radio szuka źródeł finansowania, podając na swojej stronie numer konta dla wspierających.

Zobacz też: Mieszkaniec Poznania zbierał złom, by zarobić na ślub. Razem z ukochaną powiedzieli "tak"