Takie samochody można było kupić w niedzielę 11 lipca na rzeszowskiej giełdzie [ZDJĘCIA, CENY]

W niehandlową niedzielę uzależnieni od wędrówek po punktach handlowych tłumnie ruszyli na giełdę przy ul. Spichlerzowej. Nawet w ramach wycieczek rodzinnych, skoro mamusie i tatusiowie przepychali wózki z dziećmi pomiędzy stoiskami.

Lejący się z nieba żar nie odstraszył amatorów pieczonej kiełbasy i szaszłyku, toteż kolejki ludzi po jedno i drugie dogrzewały się jeszcze przy gorących rusztach.

Sezon na krasnale ogrodowe chyba minął, bo z tłumów krasnali w poprzednich niedzielach, tym razem pojawiło się zaledwie kilka. I nieco dzieł sztuki na płótnie i desce, większość w typie „jeleń na rykowisku”, ale zachwyt mogła wzbudzić Gioconda. Raczej nie oryginał, bo uśmiech tej Załęża był zdecydowanie bardziej krzywy, niż tej Leonarda.

Obrodziło roślinami ozdobnymi do ogrodów, znikły za to drzewka owocowe, bo to nie pora na sadzenie. Z głośników śpiewał (?) drugi i trzeci sort disco polo. Nagroda Tombakowego Mikrofonu należy się utworowi muzykopodobnemu, w którym autor przekonywał, iż „Moja dziewczyna, to fajna dziewczyna, co nie pali fajek i nie pije wina”. Plus nagroda specjalna za propagowanie prozdrowotnego trybu życia.