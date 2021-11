Tauron Liga. Developres Rzeszów zagra dziś z będącą w kryzysie E.Leclerc Radomką. Chce wygrać w Radomiu i wrócić do super serii

Radomianki też w tym sezonie nie zachwycają, mają bilans 5 wygranych i 4 porażki oraz zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Z kolei rzeszowianki, z bilansem 8-1, uplasowały się na 2. lokacie i mają 22 „oczka”. Na dodatek cztery dni później mierzą się (w piątek) z liderem - Grupą Azoty Chemik Police.

- Na pewno przed nami trudny okres, bo sporo grania i i dużo wyjazdów na ważne mecze. W poniedziałek jedziemy do Radomia walczyć o punkty, nasz cel to wygrywać - mówi Jelena Blagojević, kapitan Developresu. - Radom ma dobry zespół, dobre zawodniczki, w tym kilka takich, co grały u nas i będą się chciały bardziej pokazać.

Reprezentantka Serbii ma na myśli Katarzynę Zaroślińską-Król, Zuzannę Efimienko-Młotkowską i Alexandrę Lazić, z kolei w rzeszowskiej drużynie występuje była siatkarka Radomki - Bruna Honorio.