Tauron Liga: Developres Rzeszów zagra na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Ciekawe starcie na roku otwarcie

To starcie lidera z numerem 5 w tabeli Tauron Ligi. ŁKS w tym sezonie osiąga wyniki nieco poniżej oczekiwań i potencjału dużyny. Po solidnych transferach po „Wiewiórach” spodziewano się nieco więcej niż 25 punktów w 13 meczach. Porażki z Volley Wrocław i MKS-em Kalisz z pewnością nie były wpisane w cel zespołu. Część win można zrzucić na kłopoty kadrowe, ale nie wszystko.

Mimo że ŁKS nie gra równo w tym sezonie, Developres nie może liczyć na łatwą przeprawę, zresztą mecze z tym zespołem zawsze były zacięte i ciekawe. Wystarczy spojrzeć na starcie w pierwszej rundzie w Rzeszowie, zakończone po tie-breaku.

Liderką łodzianek w tym meczu była i jest przez cały sezon Veronica Jones-Perry, która na Podpromiu zdobyła 31 punktów, a obecnie jest najlepiej punktującą i zagrywającą zawodniczką ligi. Developres odpowiedział jednak kolektywem skrzydłowych, bo Bruna Honorio, Jelena Blagojević i Kara Bajema solidarnie dorzuciły do puli swojego zespołu po 21 oczek. - To będzie dobry mecz na początek. Ja i Ronnie (Veronica Jones-Perry - przyp. red.) znamy się bardzo dobrze, grałyśmy razem w kadrze USA. Bardzo cieszę się na ten mecz, bo wszyscy inni mają przyjaciół w różnych zespołach, a ŁKS to jedyna drużyna w lidze, w której ja mam swoją koleżankę - mówi Kara Bajema.