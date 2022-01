Tauron Liga: Developres Rzeszów zanotował szybkie zwycięstwo z Volley Wrocław

Można było się spodziewać, że trener Stephane Antiga na tego rywala pośle do gry zawodniczki rezerwowe, ale tak nie było. Jedyną zmianą w porównaniu do ostatniego starcia rzeszowianek, w ich składzie była tylko jedna z miana. W rezerwie pozostała Jelena Blagojević, a jej miejsce zajęła Ana Kalandadze.

Zespół z Wrocławia nie wygrał z Developresem od ponad pięciu lat i na kolejną wygraną poczeka jeszcze trochę. Notujące znakomitą serię "Rysice" pewnie rozbiły gospodynie do zera.

W pierwszym secie gospodynie broniły się dość krótko. Po zdobyciu kilku oczek przydarzył im się przestój, a rzeszowianki wrzuciły wyższy bieg. Kąśliwą zagrywkę zaczęła posyłać Anna Stencel, a na lewym skrzydła w kontrze rozkręciła się Kara Bajema. Efekt był taki, że z 6:7, zrobiło się 6:12, bo na szczęście dla wrocławianek, Stencel w końcu zepsuła serwis. Ta przewaga pozwoliła jednak kontrolować "Rysicom" wynik do samego końca partii. Trener Żarczyński szukał ratunku w zmianach, ale na nic się to zdało. Na parkiecie pojawiła się też nowa w zespole Kubanka Yunieska Robles. O ile miejscowe nie ustępowały Developresowi w przyjęciu i bloku, nie popełniały też więcej błędów, to w ofensywie dysproporcja była już bardzo duża.