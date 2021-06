Te chemikalia mogły zagrozić uprawom w Polsce. Przemyt wykryto na przejściu granicznym w Korczowej [ZDJĘCIA]

- Było to blisko 150 opakowań środków ochrony roślin niewiadomego pochodzenia o łącznej wadze 70 kg oraz 40 litrów. Do przemytu przyznał się 40-letni kierowca autokaru, obywatel Ukrainy, który na poczet grożącej kary wpłacił 4 tys. złotych - informuje mł. asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w Korczowej kontrolowali autokar jadący z Ukrainy do Kołobrzegu. Pojazd został prześwietlony urządzeniem RTG, z którego pomocą funkcjonariusze wykryli miejsca z ukrytym towarem.

KAS przypomina, że na przewóz przez granicę środków ochrony roślin niezbędne jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska. Są to preparaty o nieznanym składzie i działaniu.