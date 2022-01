Te drogi szybkiego ruchu będą gotowe w 2022 roku

W 2021 roku w całej Polsce oddano do użytku 425 km nowych odcinków dróg szybkiego ruchu. Na północy kraju kierowcy zyskali m.in. ważne odcinki trasy Via Baltica S61 Śniadowo - Łomża, Kolno - Stawiski - Szczuczyn oraz Wysokie – Raczki. W centralnej Polsce oddano kilka odcinków autostrady A1 w województwach łódzkim i śląskim, dzięki czemu autostrada ta jest już przejezdna na niemal całym przebiegu od Trójmiasta do południowej granicy kraju. Wydłużyła się też droga ekspresowa S7, na której oddano odcinki Mława - Strzegowo i Strzegowo - Pieńki (na północ od Warszawy), oraz dwa odcinki między Warszawą a Krakowem.

S19