Te mecze elektryzowały całą siatkarską Polskę i przeszły do historii. Świetne widowiska z udziałem Asseco Resovii i PGE Skry Bełchatów

Środowy mecz w Bełchatowie wyłoni ostatniego ćwierćfinalistę TAURON Pucharu Polski. Turniej finałowy rozgrywek, których Sponsorem jest Marka KRISPOL, rozgrywany będzie w dniach 26-27 lutego we Wrocławiu.

Tak to się zaczęło w 2004 roku

Historia starć pomiędzy tymi dwiema niezwykle zasłużonymi dla polskiej siatkówki drużynami to historia sukcesu i porażki. Historia, która elektryzowała całą siatkarską Polskę, a kluczowe jej bitwy do dziś przez wielu uważane są za najlepsze, a z pewnością najbardziej emocjonujące starcia w historii zawodowej ligi.

Wszystko zaczęło się w 2004 roku, gdy Asseco Resovia wróciła po latach nieobecności do PlusLigi. Wtedy w polskiej lidze rządziła już PGE Skra, będąca mistrzem Polski nieprzerwanie właśnie od sezonu 2004/2005 do rozgrywek 2010/2011, czyli przez siedem kolejnych lat! Początkowo nikt w Rzeszowie nie oczekiwał ogrywania mistrzów Polski, lecz z każdym kolejnym sezonem i pozyskaniem potężnego sponsora – firmy Asseco, oczekiwania rosły. Sezon po sezonie, mecz po meczu, apetyty kibiców i rzeszowskiego środowiska były coraz większe. Długo, bardzo długo rzeszowianie nie mogli choć raz pokonać złotego rywala z Bełchatowa. Przegrali aż 20 kolejnych ligowych meczów od powrotu do PlusLigi. Sposobu na PGE Skrę nie było. Aż do 2010 roku.