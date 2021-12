Technologie wodorowe bliżej Sanoka. Podpisano ważną umowę

Japonia wzorem dla Sanoka

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju technologii zielonego wodoru opartej o japońskie doświadczenia. Projekt zakłada m.in. zastosowanie wodoru na potrzeby ciepłownicze, tzw. zielonego transportu publicznego oraz do zastosowań przemysłowych. Zgodnie z założeniami partnerzy umowy zobowiązali się do powołania komitetu sterującego „Projektem Wodorowym” oraz przygotowania studium wykonalności. Wdrożenie projektu będzie obejmować budowę instalacji wodorowej, produkcję zielonej energii elektrycznej oraz stacji tankowania wodoru.