"Terapia to nie wstyd". W czwartek w Rzeszowie odbędą się bezpłatne konsultacje psychologiczne

Przez 7 godzin lokalni psychologowie, psychoterapeuci różnych specjalności będą dyżurować w busie i udzielać bezpłatnych porad i konsultacji.

– Chcemy zachęcić osoby z różnymi problemami, żeby udały się do specjalistów. Pójście do psychologa czy psychoterapeuty nie jest niczym strasznym – mówi Anna Baran, psycholog i koordynator lokalny kampanii „Terapia to nie wstyd”.