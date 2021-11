Teren wokół zabytkowej Baterii 3 Kruhel Twierdzy Przemyśl będzie chroniony przed zabudową [ZDJĘCIA]

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zielonka II - południe, przyjęty przez Radę Miejską w Przemyślu, zakłada ochronę terenu Baterii 3 Kruhel Twierdzy Przemyśl. To obszar unikatowy w skali europejskiej.

- Ta bateria pod względem unikatowości i wartości naukowych to perełka na skalę europejską. Ostatnio oczyszczona z zakrzaczeń przez członków przemyskiego PTTK. Tamtędy przebiega przepiękna trasa rowerowa i piesza - mówi Mirosław Majkowski, radny miejski Przemyśla (Wspólnie dla Przemyśla) oraz przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Zapisy zawarte w MPZP "Zielonka II - południe" miały ochronić ten obszar od zabudowy mieszkalnej. To sposób na zachowanie unikatowego krajobrazu pola bitwy, obszaru wokół Baterii 3 Kruhel. Sama bateria jest zabytkiem wpisanym do rejestru. Jest to jednak również teren z atrakcyjnymi, widokowymi działkami pod zabudowę mieszkalną. Dzień przed sesją, komisja gospodarki miejskiej Rady Miejskiej większością głosów negatywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie MPZP "Zielonka II - południe".