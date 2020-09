Texom Sokół Sieniawa zremisował w Lubartowie z Lewartem. Dwa stracone gole przez Sokoła tuż po przerwie

Od pierwszych minut stroną przeważającą byli goście, którzy swoją przewagę udokumentowali golem w 21 minucie. Paweł Hass zagrał z boku w pole karne. Oskar Majda odegrał do wbiegającego Bartłomieja Purchy, a ten strzałem w długi róg otworzył wynik spotkania. Zespół gospodarzy wielkiego zagrożenia pod bramką Mateusza Zająca nie stwarzał, ograniczył się do kilku wrzutek, z którymi bez problemu poradzili sobie obrońcy Sokoła.

W końcowych fragmentach meczu, znakomitej okazji do zdobycia gola na wagę trzech punktów, nie wykorzystał Daquan King, którego strzał z pola karnego przeleciał nad poprzeczka bramki Lewarta. Lewart jeszcze tylko raz zagroził bramce Sokoła. Tuż po golu na 2:2, strzał jednego z zawodników gospodarzy, w dużym zamieszaniu podbramkowym, ładnie odbił bramkarz przyjezdnych.

Po meczu niezadowolony z wyniku był opiekun Sokoła, Ryszard Kuźma - Taka jest piłka no niestety, te gole nie wynikały z ich akcji, dwie wrzutki w pole karne i dwa gole. Do przerwy tych wrzutek było więcej, ale nie doszli do żadnej sytuacji. W drugiej połowie kilka sytuacji było, wyrównaliśmy, później mogliśmy strzelić. Niestety najłatwiej się traci gole, gorzej jest już strzelać.

Lewart Lubartów - Texom Sokół Sieniawa 2:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Purcha 21, 1:1 Żelisko 47, 1:2 Żelisko 49, 2:2 Purcha 65.