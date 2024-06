Texom Stali Rzeszów czy Orzeł Łódź? Dziś w Moto Arenie bardzo ważne starcie dla obu ekip

Goście mają bonusa za lepszy bilans w dwumeczu w zasięgu ręki. Tak się wydaje, ale marzy im się „coś” więcej. Muszą się o to "coś więcej" bardziej postarać. Będą emocje. Wygrana Orła sprawi, że team z Łodzi wyprzedzi rzeszowian w tabeli. Zwycięstwo gości spowoduje, że dopiszą do swojego konta 3 punkty i oddalą się z zagrożonej strefy. Mecz pokaże na żywo Canal+Sport 5.

Nasz tor mamy odczarowany. Mam wgląd w sprzęt chłopaków i muszę ich pochwalić. Każdy inwestuje, bo wie, o co jedzie. Cały czas liczę na awans do play-off

- otwartym tekstem mówi Maciej Jąder, trener gospodarzy.

Kto wygra nie tylko oddali się od strefy spadkowej, ale także przybliży się do fazy play-off. Tylko co na to pogoda?