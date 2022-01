T.Love i Happysad gwiazdami festiwalu w Cieszanowie

Pierwszymi ogłoszonymi przez organizatorów CRF gwiazdami tegorocznej edycji byli: T.Love, Gutka, The Bill oraz Walusia Kraksa Kryzys. W tym tygodniu doszły kolejne cztery zespoły: Koniec Świata, Happysad, Kashell oraz Ganczarska & Groove Section.

- Koniec Świata to idealny wybór, całkowicie festiwalowy, który swoja energią wywoła uśmiech na twarzach festiwalowiczów. Szykuje się wyjątkowy koncert, bo oprócz znanych numerów, zespół planuje zagrać utwory ze swojego najnowszego albumu, który jest naprawdę dobry! O Happysad nie muszę nic wspominać, bo to przecież legenda sama w sobie! Kashell to połączone siły Comy i Abradaba, które reprezentują mocne brzmienie, a Ganczarska to kobieta petarda, która na scenie, za swoimi plecami ma Groove Section, czyli muzyków, którzy zapewnią świeże doznanie muzyczne