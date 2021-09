To najtragiczniejszy weekend na podkarpackich drogach. Zginęło m.in. trzech 3 motocyklistów

W sobotę, przed godz. 18, w Pantalowicach (pow. przeworski) kierujący motocyklem najechał na tył przyczepy ciągnika rolniczego. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący motocyklem Yamaha, najechał na tył przyczepy. 22-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Mimo udzielonej pomocy zmarł w szpitalu. 70-latek, kierujący ciągnikiem był trzeźwy. Policjanci zabezpieczyli ślady koniecznie do ustalenia okoliczności wypadku.

W niedzielę w Przeczycy (pow. dębicki) ok. godz. 13, na drodze powiatowej motocyklista prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i zginął na miejscu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 23-letni mieszkaniec Skurowej kierujący motocyklem Honda, przejeżdżając przez most, stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił i uderzył w barierki mostu. Na skutek obrażeń zmarł na miejscu. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i wyjaśniają okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratury.

Także w niedzielę przed godz. 18, w Wietlinie III (pow. jarosławski, kierujący oplem, 21-latek z powiatu jarosławskiego, nie zachowując bezpiecznej odległości od poprzedzającego go motocykla marki Honda, najechał na tył jednośladu, spychając kierującego jednośladem do rowu. Kierujący hondą 26-letni mieszkaniec gm. Laszki, mimo reanimacji, zmarł na miejscu. Z badań alkomatem wynika, że 21-latek kierujący oplem, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Został on zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Do badań pobrano mu też krew. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają wszystkie okoliczności wypadku.