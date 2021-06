Tobiasz Musielak i Mateusz Szczepaniak powalczą o finał IMP na swoim domowym torze. Szesnastu uczestników i tylko sześć przepustek do finału

Awans do finału wywalczy sześciu najlepszych zawodników, a siódmy będzie rezerwowym. Drugi półfinał odbędzie się w Gnieźnie, skąd wywalczy awans siedmiu uczestników. W sumie do zdobycia z obu półfinałów jest więc 13 przepustek. Nominacje do udziału w finale w Lesznie są Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik i Krzysztof Kasprzak.